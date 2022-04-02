«Легенды хоккея» провели юбилейный матч серии «Выходи во двор» в Можайске

Юбилейный десятый матч «Легенд хоккея» с жителями Подмосковья прошел в Можайске. Встреча состоялась во дворце спорта «Багратион».

Матч был приурочен к 83-летию ветерана можайского хоккея Владимира Порфирьевича Платонова. Его поздравили с днем рождения «Легенды хоккея» во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

Серия игр «Выходи во двор» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в январе этого года. Это первый в России проект такого формата.

В каждом матче «Легенды хоккея» противостоят дворовой команде жителей Московской области. В сменных звеньях у обеих команд играют юные хоккеисты из спортивных секций.

Благодаря проекту «Выходи во двор» участники и зрители могут в своем городе увидеть игру титулованных спортсменов разных времен и пообщаться с ними. В будущем планируется, что Подмосковье расширит этот проект и мероприятия такого формата начнут проводить и по футболу, боксу и баскетболу.

В конце марта на благотворительном хоккейном матче в Чехове удалось собрать 10 миллионов рублей для жителей ДНР и ЛНР. Средства передали в фонд поддержки Донбасса.