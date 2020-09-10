Новое офтальмологическое оборудование получили несколько детских поликлиник Балашихи

«Новое офтальмологическое оборудование поставили в несколько детских поликлиник Балашихи. Оно предназначено, чтобы производить обследование, выявлять на ранней стадии заболевания и предупреждать их», — сказал Алексей Лыскин.

В детской поликлинике № 17 появилось два новых аппарата. Теперь там могут обследовать более 30 пациентов в день.

Как уточнила врач-офтальмолог детской поликлиники № 17 Виктория Карпыч, аппараты предназначены для проверки зрения у детей, подбора очков, а также для измерения внутриглазного давления. Новое оборудование значительно упростило работу, сократилось время осмотра пациента.

Следующую партию нового офтальмологического оборудования для детских отделений Балашихи планируют приобрести в 2021 году.