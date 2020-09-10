Записаться на бесплатную прививку от гриппа в Подмосковье можно в один клик

«Осень — время сезонных заболеваний, и в этот период нужно быть особенно осторожными. Поэтому наша задача — обеспечить доступность вакцинации для каждого жителя. Естественно, этот шаг должен быть добровольным. Нам важно, чтобы человек, который хочет поставить прививку, не столкнулся с трудностями, а напротив — мог просто и безопасно записаться и пройти эту процедуру с соблюдением всех санитарных мер», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Сервис «Электронная регистратура» доступен на региональном портале госуслуг. Для предварительной записи на прием к участковому врачу достаточно указать номер полиса ОМС и дату рождения. Врач в поликлинике проведет осмотр и направит на вакцинацию, если не выявит противопоказаний.

«Сервис делает запись быстрой и удобной, не нужно дозваниваться на „горячую линию“. Электронной регистратурой пользуется ежемесячно почти один миллион жителей нашего региона», — уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Также записаться на вакцинацию от гриппа можно по телефону единого кол-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30.

Помимо этого, в регионе развернуты мобильные комплексы для вакцинации. Они расположены в общественных местах — вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций, МФЦ и в деревнях. В мобильном комплексе врач проведет осмотр на месте. Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов для вакцинации можно узнать на интерактивной карте.

В подмосковных школах вакцинация стартовала 10 сентября. Предварительно там составили списки всех учеников и педагогов, а также график, по которому будут делать прививки.

Врачей начали вакцинировать еще 26 августа. Прививки поставили уже 35 000 человек. С 15 сентября сделать прививку смогут сотрудники учреждений соцобслуживания. К ним специалисты будут выезжать на места.