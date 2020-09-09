Прививка от гриппа в Подмосковье: отвечаем на важные вопросы

Массовая вакцинация от гриппа началась в Московской области с 7 сентября. Как и где сделать прививку? Кто входит в группу риска? Кому вакцина противопоказана? Ответы на все эти вопросы — в материале «360».

В 2020 году в Подмосковье планируют вакцинировать от гриппа около 4,5 миллиона человек. Такую цель власти региона поставили перед собой после поручения президента. Он велел увеличить охват вакцинирования от гриппа до 60% жителей каждого субъекта страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждый житель региона должен сам решить, будет он делать прививку или нет.

Все должно быть добровольно. Наша задача заключается в том, чтобы было понятно, удобно и с соблюдением санитарных требований Андрей Воробьев.

Как получить вакцину от гриппа?

Чтобы получить вакцину от гриппа, жителю Московской области достаточно сделать два простых шага:

1. Записаться на прием к своему участковому врачу. Это можно сделать через портал «Госуслуги» либо по телефону 8 (800) 550-50-30;

2. прийти к специалисту в назначенное время. Врач проведет осмотр и направит на прививку. В мобильном комплексе по вакцинации врач осмотрит вас на месте, а затем сразу сделает прививку.

Жители Московской области могут сделать вакцину бесплатно. Для этого им нужно показать паспорт гражданина РФ, а также заполнить письменное согласие на процедуру — оно оформляется на месте. В некоторых случаях может понадобиться полис ОМС — только для тех, кто решил привиться в городских поликлиниках.

Где сделать прививку?

В этом году жители Подмосковья смогут получить вакцину от гриппа не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах. В них может сделать прививку любой желающий — для этого не нужно заранее записываться. Чтобы вакцинироваться, достаточно иметь при себе паспорт или полис ОМС.

Мобильные комплексы расположены рядом с крупными железнодорожными станциями (23 комплекса), торговыми центрами и магазинами (53 комплекса), домами культуры (три комплекса — в Долгопрудном, Можайске и Раменском), МФЦ (16 комплексов), а также возле метро Мякинино (один комплекс). Кроме того, они размещены в деревнях — сразу 98 комплексов. Всего на территории Московской области находятся 194 мобильных комплекса, в которых жители региона смогут получить вакцину.

Минздрав Подмосковья запустил сайт, который посвящен вакцинации от гриппа. Там можно узнать ответы на интересующие вопросы, а также посмотреть интерактивную карту. В нее внесли все пункты, в которых будут делать прививку — у каждого из них указан адрес и часы работы.

Когда нужно делать прививку от гриппа?

Медики советуют вакцинироваться от гриппа как можно раньше. Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш посоветовала жителям прививаться с сентября по ноябрь.

Самый благоприятный период для вакцинации от гриппа — это сентябрь и октябрь. В эти месяцы стоит делать прививку, потому что именно в этот период еще нет роста заболеваемости ОРВИ и гриппа Зинаида Труш.

Иммунитет от гриппа сформируется через две-три недели после вакцинации. Он не останется у человека навсегда, но сохранится до следующей осени. Для большей безопасности делать прививки от вируса нужно каждый год.

Чем будут прививать в этом году?

Жителей Московской области будут вакцинировать тремя отечественными вакцинами — это «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

«Основную долю поставил Минздрав России, частично мы сами приобрели. Все вакцины российского производства и содержат в себе три наиболее распространенных штамма гриппа», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Все препараты трехвалентны — они помогут выработать иммунитет сразу от трех разновидностей гриппа. До этого вакцина помогала лишь от двух разновидностей. Каждая из вакцин выращивается на куриных эмбрионах, а значит, человек не сможет от них заболеть.

Кто нуждается в вакцине в первую очередь?

Прививку рекомендовано сделать всем, однако существуют отдельные категории жителей, которые особенно в ней нуждаются — речь идет о группах риска.

Источник фото: телеканал «360»

В одну из них входят врачи — их уже начали начали вакцинировать с 26 августа. За это время прививку сделали 35 тысяч специалистов. Чтобы получить вакцину, медработникам не нужно никуда ехать — они могут привиться в процедурных кабинетах на своих рабочих местах.

Другая группа — это работники образования. Жителям Подмосковья, которые работают в детских садах, школах, колледжах и вузах, также не придется никуда идти. Медработники сами приедут к ним на рабочие места.

Сотрудники предприятий в отраслях транспорта, ЖКХ, торговли, промышленности смогут получить прививку либо по месту работы, либо в поликлиниках — для них выделят специальные дни: четверг и субботу. Где именно их будут вакцинировать, зависит от численности сотрудников в каждой конкретной организации.

«Для предприятий с числом работников более 500 человек будут организованы выезды мобильных бригад. Сотрудникам сделают прививки в рабочее время», — пояснила Светлана Стригункова.

Дети в школах и дошкольных учреждениях также являются одной из групп риска. Их будут прививать в образовательных учреждениях после осмотра врачом — но только с согласия родителей.

Призывники смогут получить вакцину в рамках прохождения комиссий.

Особой группой риска считаются жители старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Они будут прививаться в поликлиниках.

Врач-терапевт кабинета неотложной помощи Раменской центральной поликлиники Наталья Турищева подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями особенно необходимо вакцинироваться от гриппа. Она отметила, что прививка подстегивает их иммунитет, а значит любые заболевания в дальнейшем будут протекать намного легче.

Как подготовиться к вакцинации?

Подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Чтобы сделать прививку в поликлинике по месту жительства, нужно записаться на прием к врачу. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или по телефону 8 (800) 550-50-30. В поликлинике человека осмотрит доктор — терапевт или педиатр.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе не нужно предварительно записываться. Врач проведет осмотр на месте — и сразу же введет вакцину, если не найдет противопоказаний.

Прививку от гриппа запрещено делать тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца. Кроме того, вакцинироваться нельзя людям с острой формой ОРЗ. Сделать прививку они смогут только через две недели, когда организм справится с заболеванием, а температура вернется в норму.

Как будут прививать детей?

Вакцинация дошкольников проходит в поликлиниках по месту прикрепления. Специально для этого отведены отдельные «Дни здорового ребенка».

Кроме того, мобильные бригады, состоящие из врача и медсестры, будут выезжать в детские сады и школы.

В школах вакцинация начнется с 10 сентября. В образовательных учреждениях составляют предварительные списки всех учеников, а также график прививок.

«Сейчас формируются списки учеников и детсадовцев — чтобы понимать, какое количество детей нужно привить. Далее в определенные дни туда направляются врач и медсестра, которые проводят вакцинацию. Она будет организована централизованно, чтобы охватить как можно больше воспитанников детских садов и учащихся школ», — рассказала «360» Зинаида Труш.

Перед тем, как вакцинировать ребенка, врач проведет осмотр. Препарат введут только в том случае, если не обнаружат никаких противопоказаний. Делать ребенку прививку от гриппа или нет, будут решать его родители.

Важно донести до родителей, что вакцинация — это совершенно безопасно Светлана Стригункова.

Преподавателям и студентам графики вакцинации сформируют до 11 сентября. Списки тех, кто хочет сделать прививку, передадут в поликлиники. В зависимости от числа желающих, к ним либо направят медицинскую бригаду, либо в определенный день пригласят в поликлинику.

Какие могут быть осложнения после прививки?

Все три вида вакцины выращивают на куриных эмбрионах, а значит человек не может заболеть от них гриппом. Однако иногда у него может проявиться реакция на прививку — общая или местная. Общая реакция — это незначительное повышение температуры, примерно до 37,5 градуса. Местная — это покраснение, которое проявляется в области укола.

Все эти симптомы пройдут самостоятельно в течение трех дней и не нуждаются в лечении. Они проявляются довольно редко — их испытывает не более 3% пациентов, которые вакцинировались от гриппа.

Кому нельзя вакцинироваться?

Две из трех разновидностей вакцины можно делать детям с шести месяцев. Последнюю прививку разрешено использовать только с 18 лет.

Светлана Стригункова подчеркнула, что «никаких противопоказаний для вакцинации от гриппа практически не существует. Исключение — аллергия на белок куриного яйца: вакцина вызовет реакцию, так как все три разновидности выращиваются на куриных эмбрионах.

Насморк или боль в горле не являются противопоказанием для прививки. Однако при остром ОРЗ с высокой температурой пациента нельзя вакцинировать от гриппа. Процедуру придется отложить на две недели, пока самочувствие больного не улучшится.

Вакцина действительно помогает?

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что вакцина от гриппа в разы уменьшает количество пациентов, которые заразились этим вирусом.

Она рассказала, что в 2016 году в Подмосковье прививки от инфекции сделали 37% жителей — в то время гриппом заболели почти 30 человек на 100 тысяч. В 2019 году количество жителей региона, которые сделали прививку, увеличилось на 12% и достигло 49%. Благодаря этому заболеваемость сократилась в четыре раза.

Нужна ли вакцина от гриппа во время пандемии коронавируса?

Сделать прививку от гриппа в условиях распространения коронавируса обязательно. Особенно это важно тем, кто находится в группе риска по COVID-19 — людям с сахарным диабетом, лишним весом, кардиологическими заболеваниями и проблемами с бронхолегочной системой.

Это важно, потому что человек может заразиться двумя вирусами сразу. В таком случае, микс-инфекция будет протекать тяжелее Зинаида Труш.

Если пациент привит от гриппа, вероятность того, что он может заразиться этим вирусом, снижается. А значит — уменьшается риск заразиться двумя инфекциями водно время. Кроме того, при заболевании COVID-19, коронавирус будет протекать легче.

«Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину», — рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как сделать прививку тем, кто целый день работает?

Специально для тех, кто из-за работы не может обратиться к врачам в будни, организовали работу поликлиник в субботу. Кроме того, устроили мобильные комплексы, которые стоят возле торговых центров, МФЦ, железнодорожных станций — мест, где ежедневно проходит большое количество людей.

Живу в отдаленной местности — как сделать прививку?

Специально для этого были предусмотрены выездные бригады и выездные мобильные комплексы, которые расположены в деревнях, поселках и амбулаториях. Там жители отдаленных мест смогут получить прививку от гриппа. Минздрав запустил специальный сайт с интерактивной картой — там можно посмотреть не только адрес пункта вакцинации, но и расписание его работы.

Как получить вакцину маме с ребенком в декрете?

Минздрав Московской области подготовил электронную рассылку для родителей, которые сидят в декретном отпуске с детьми. Их пригласили на вакцинацию от гриппа в поликлинику по месту жительства.