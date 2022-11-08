Новое оборудование для операций на мозге поступило в больницу Долгопрудного | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 10:56 Новое оборудование для операций на мозге поступило в больницу Долгопрудного

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Нейрохирургическая навигационная стойка потупила в больницу в Долгопрудном. С ее помощью врачи смогут проводить операции на головном мозге, в числе которых удаление опухолей и гематом.

Стоимость нового оборудования составила 30 миллионов рублей. Заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савенков рассказал, что станция позволит хирургам получать изображение оперируемой области в 3D.

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«Это позволяет на более высоком уровне проводить оперативное лечение пациентам. Это первая подобная стойка в нашей больнице», — добавил он.

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У стойки есть дополнительные насадки, при помощи которых можно производить точную разметку, записывать на видео ход операции в высоком разрешении и с большим приближением, а также контролировать этапы вмешательства. Оборудование уже начали использовать.

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