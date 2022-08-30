Новое хранилище сыров в Истре создаст еще 70 рабочих мест

Еще одно сырохранилище создали в Подмосковье. Оно рассчитано на 325 тонн продукта. Это второй объект комплекса Олега Сироты, его расположили в Истре, сообщили в Центре содействия строительству.

Здание построили вблизи деревни Дубровское. Его площадь почти 1500 квадратных метров, там смогут хранить 53 тысячи голов сыра. Оно поделено на два помещения с разным микроклиматом, в которых будут созревать сыры сортов «Губернаторский», «Истринский», «Фестивальный» и другие. На производстве будут задействованы роботы, которые будет снимать с полок доски, протирать и переворачивать головки, а затем возвращать их обратно.

Возведение объекта сопровождал Центр содействия строительству, на нем смогут трудоустроиться 70 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какими станут рынки Подмосковья. Их запланировали привести к современному стандарту.