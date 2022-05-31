31 мая 2022, 15:20
Новое гинекологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья
Подмосковные больницы получат новое гинекологическое оборудование. Закупили современные кресла.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, задача модернизации — качественная и доступная медицинская помощь.
С начала года закупили 15 гинекологических кресел. На это выделили свыше 18 миллионов рублей.
Гинекологические кресла позволят проводить обследования в комфортных условиях
Светлана Стригункова.
Кресла установят в больницах Щелкова, Воскресенска, Ступина, Дмитрова и других городских округов.
Ранее Московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование на 27 миллионов рублей.