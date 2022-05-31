Новое гинекологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья

Подмосковные больницы получат новое гинекологическое оборудование. Закупили современные кресла.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, задача модернизации — качественная и доступная медицинская помощь.

С начала года закупили 15 гинекологических кресел. На это выделили свыше 18 миллионов рублей.

Гинекологические кресла позволят проводить обследования в комфортных условиях Светлана Стригункова.

Кресла установят в больницах Щелкова, Воскресенска, Ступина, Дмитрова и других городских округов.

Ранее Московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование на 27 миллионов рублей.