facebook_pixel
    31 мая 2022, 15:20

    Новое гинекологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные больницы получат новое гинекологическое оборудование. Закупили современные кресла.

    Новое гинекологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, задача модернизации — качественная и доступная медицинская помощь.

    С начала года закупили 15 гинекологических кресел. На это выделили свыше 18 миллионов рублей.

    Гинекологические кресла позволят проводить обследования в комфортных условиях

    Светлана Стригункова.

    Кресла установят в больницах Щелкова, Воскресенска, Ступина, Дмитрова и других городских округов.

    Ранее Московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование на 27 миллионов рублей.