Подмосковье 30 мая 2023, 12:12 Новое гериатрическое отделение открыли в больнице в Орехово-Зуеве Пресс-служба Минздрава МО

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Новая гериатрическое отделение открылось в больнице в Орехово-Зуеве. Оно находится в Ликинском филиале и рассчитано на 20 коек. В нем будут оказывать помощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями, в том числе ухудшением зрения, слуха, потери массы тела и другими.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, сейчас в больницах Подмосковья работает 13 гериатрических отделений, а до конца этого года откроют еще четыре в Егорьевске, Чехове, Электростали и Шатуре.

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«Важно развивать оказание медицинской помощи лицам старшего возраста. Поэтому мы продолжаем открывать гериатрические кабинеты в поликлиниках, а также отделения — в стационарах», — подчеркнула она.

Отделение в Орехово-Зуеве оснастили всем необходимым оборудованием. Это коляски, каталки, поручни, кнопки вызова медсестры и функциональный кровати.

«В отделении предусмотрены ЛФК, массаж, медикаментозное лечение под контролем врача-гериатра, а при необходимости к пациентам будут приглашены и узкопрофильные специалисты для консультации», — добавил главврач больницы Сергей Бунак.

Курс лечения составит до 14 дней, в зависимости от состояния пациента. В отделение жителей будет направлять терапевт или гериатр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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