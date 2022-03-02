Новая жизнь очистных сооружений и большое благоустройство. В Коломну придут перемены

Очистные сооружения реконструируют в Коломне. Это один из основных запросов жителей. Их построили еще в 1971 году, износ достиг 75%. Они находятся у поселка Сергиевского. Об этом глава округа Александр Гречищев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

После того как Озеры вошли в состав Коломенского округа, произошло много перемен.

«В этом году будет 845 лет Коломне. Мы реализуем ряд очень важных мероприятий в здравоохранении, благоустройстве и образовании. Часто встречались с жителями. Расскажите, как обстоят дела, что беспокоит и чем мы можем быть полезны», — спросил губернатор Подмосковья.

Очистные сооружения

Очистные сооружения, работающие в Коломне, уже устарели. Их ждет реконструкция. Она улучшит в округе экологическую обстановку.

«Тема, с которой ко мне часто обращались жители, — очистные сооружения. В каждом нашем городе в рамках президентской программы эту работу проводим», — сказал Воробьев.

Этот проект выполнят при участии депутата Госдумы Никиты Чаплина.

«Мы уже провели обследование в прошлом году. Посчитали, сколько необходимо средств. По состоянию на 1 февраля это 4,5 миллиарда рублей. По данному вами поручению, Андрей Юрьевич, органы власти Московской области согласовали», — отметил он.

Чаплин сообщил, что вопрос проработали и с Минфином, и с МинЖКХ. Уже есть предварительный проект реконструкции.

Благоустройство

По словам главы городского округа, благоустройство — один из важных вопросов не только для местных жителей, но и для туристов.

В прошлом году преобразили три общественных пространства: Михайловскую набережную, Бобренев монастырь и Сосновый Бор.

На 2022 год большая работа благоустройства. Это город Озеры. Наш так называемый Арбат, где традиционно отдыхают люди Александр Гречищев.

В этом году начнется благоустройство Парка Мира. В проект вложили более 450 миллионов рублей. Запланировали два этапа: один — на этот год, второй — на следующий.

«В прошлые годы акцент у нас делали на центральной части, поскольку Коломна — город туристический. В этом году мы впервые выходим в спальные районы», — уточнил Гречищев.

По его словам, благоустроят Колычевский пляж — это место, рядом с которым проживают более 60 тысяч человек.

Рабочие места

Воробьев подчеркнул, что важный вопрос — рабочие места. В Коломне, по его словам, большая промышленность.

«Заметную долю продукции вы сейчас производите. Я прошу вас, учитывая состояние экономики, санкции, давление, под которым мы находимся, внимательно работать с каждым из предприятий», — сказал губернатор Подмосковья.

Он призвал главу округа быть в контакте с инвесторами и предпринимателями.

Тарифы в округе

В результате объединения Коломенского округа с Озерами выровнялись тарифы на транспорт.

Если раньше, чтобы доехать из Озер в Коломну, люди платили 117 рублей, то с января эта цифра стала составлять 40 рублей Александр Гречищев.

А в сфере ЖКХ тарифы для жителей Озер сократились на 5%.

«Это важно и чувствительно. Так же, как и ваши регулярные встречи с жителям», — заключил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что считает это направление одним из ключевых для развития округа.