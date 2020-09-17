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    17 сентября 2020, 17:08

    Подмосковные Озеры войдут в состав Коломенского городского округа

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Московская областная дума одобрила включение Озер в Коломенский городской округ. Это станет новым этапом развития присоединяемого муниципалитета. Он сможет улучшить свою инфраструктуру благодаря привлечению новых ресурсов.
    Подмосковные Озеры войдут в состав Коломенского городского округа

    Закон приняли на 124-м заседании Московской областной думы. Как отметил глава Коломенского округа Денис Лебедев, жители поддержали объединение во время публичных слушаний.

    Озеры на 86% дотационный муниципалитет. И его преобразование приведет к тому, что даст возможность привлекать ресурсы и развивать социальную инфраструктуру

    Денис Лебедев.

    Среди преимуществ и снижение цен на проезд в общественном транспорте. Они упадут, поскольку сообщение между Озерами и Коломной будет уже не межмуниципальным.

    В Озеры удастся привлечь и новых высококвалифицированных работников. Успехов городским округам пожелал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Желаю, чтобы этот процесс прошел с учетом мнения жителей, которое было озвучено на слушаниях по объединению», — сказал он.

    И, по его словам, важно подготовить все для того, чтобы провести такую избирательную кампанию «с максимальным вовлечением граждан, партийных и общественных организаций».

    Новости SMI.FM