Подмосковные Озеры войдут в состав Коломенского городского округа

Закон приняли на 124-м заседании Московской областной думы. Как отметил глава Коломенского округа Денис Лебедев, жители поддержали объединение во время публичных слушаний.

Озеры на 86% дотационный муниципалитет. И его преобразование приведет к тому, что даст возможность привлекать ресурсы и развивать социальную инфраструктуру Денис Лебедев.

Среди преимуществ и снижение цен на проезд в общественном транспорте. Они упадут, поскольку сообщение между Озерами и Коломной будет уже не межмуниципальным.

В Озеры удастся привлечь и новых высококвалифицированных работников. Успехов городским округам пожелал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Желаю, чтобы этот процесс прошел с учетом мнения жителей, которое было озвучено на слушаниях по объединению», — сказал он.

И, по его словам, важно подготовить все для того, чтобы провести такую избирательную кампанию «с максимальным вовлечением граждан, партийных и общественных организаций».