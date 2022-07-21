Новая заправка в Истре создала еще 22 рабочих места

АЗС построили на 76 километре дороги Москва-Балтия недалеко от Ядроминского сельского поселения в Истре. Водители смогут заправиться на шести колонках, а также посетить торговую зону и кафе.

Среди шести заправочных колонок новой АЗС — четыре бензиновые и две — дизельные. В здании площадью пять тысяч квадратных метров оборудовали операторную и торговую зоны и кафе. Трудоустроиться здесь смогут 22 человека.

Проект сопровождал Центр содействия строительству, в него инвестировали 92 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительство в Подмосковье выросли на 50%.