Подмосковье 27 февраля 2023, 16:53 Новая школа на улице Захарова открылась в Коломне

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Школа на улице Захарова в микрорайоне Колычево открылась в Коломне. В ней смогут заниматься 825 детей. Уроки в учреждении уже начались.

В школе создали все условия для комфортных занятий. Как сообщили в Минобразования региона, учреждение позволит ликвидировать вторую смену в округе.

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Всего в этом году в регионе планируют открыть не менее 30 новых школ.

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На днях губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах еще одного бывшего проблемного объекта долевого строительства — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.

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