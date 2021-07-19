Новую школу на улице Калинина в Наро-Фоминске откроют осенью

Готовность школы на улице Калинина в Наро-Фоминске достигла 85%. Ее планируют открыть к началу учебного года. Здесь смогут заниматься 825 ребят. Корпус строят по президентскому проекту «Образование».

Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в работах задействовали более 145 человек и пять специальных машин.

В настоящий момент ведутся поставка и сборка мебели и оборудования. Готовность составляет более 85% Владимир Локтев.

Он добавил, что строители продолжают внутреннюю отделку, монтаж электрических проводов и благоустройство.

Школа возвысится на четыре этажа. На них будут просторные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий.

Ребят ждут актовый и два спортивных зала, библиотека, а еще кабинеты для кружков и групп продленного дня.

Внутренний дворик озеленят. Обустроят стадион с беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, местами отдыха.