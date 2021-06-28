28 июня 2021, 11:55
Новые школы построят в 21 округе Подмосковья до конца года
К концу этого года новые школы построят в 21 городском округе Подмосковья. Это поможет создать еще более 18,5 тысячи учебных мест.
Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, с января ввели уже шесть новых школ.
До конца года мы планируем построить еще 20 новых зданий. Часть из них — к началу учебного года
Владимир Локтев.
Школы откроют в Балашихе, Королеве, Клину, Истре, Фрязине, Солнечногорске и не только.
«Всего будет создано более 18,5 тысячи новых учебных мест», — подчеркнул Локтев.
По его словам, за три года в Подмосковье возведут еще более 50 современных школ.