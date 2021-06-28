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    28 июня 2021, 11:55

    Новые школы построят в 21 округе Подмосковья до конца года

    Анастасия Аброськина

    К концу этого года новые школы построят в 21 городском округе Подмосковья. Это поможет создать еще более 18,5 тысячи учебных мест.

    Новые школы построят в 21 округе Подмосковья до конца года | Изображение 1

    Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, с января ввели уже шесть новых школ.

    До конца года мы планируем построить еще 20 новых зданий. Часть из них — к началу учебного года

    Владимир Локтев.

    Школы откроют в Балашихе, Королеве, Клину, Истре, Фрязине, Солнечногорске и не только.

    Новые школы построят в 21 округе Подмосковья до конца года | Изображение 2

    «Всего будет создано более 18,5 тысячи новых учебных мест», — подчеркнул Локтев.

    По его словам, за три года в Подмосковье возведут еще более 50 современных школ.