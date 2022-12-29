29 декабря 2022, 12:12
Новая поликлиника появится в поселке Свердловском в Лосино-Петровском к 2025 году
Андрей Воробьев заявил о строительстве новой поликлиники в поселке Свердловском
Жители поселка Свердловский в Лосино-Петровском испытывают трудности с посещением врача. Существующая сейчас поликлиника способна принять до 156 пациентов в смену, когда численность населения уже превысила 23 тысячи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже к 2025 году жители поселка смогут с комфортом получать медицинскую помощь в новом учреждении.
У нас большая программа реализуется, нагрузка на поликлиники сейчас огромная. Президент нам все время указывает, что первичное звено — во главе угла.
Андрей Воробьев
Жительница поселка Наталья Риттер рассказала губернатору о трудностях с посещением врача. Как маме ей особенно сложно — ребенок часто болеет, а попасть к врачу, особенно узкопрофильному — непросто.
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«Моему ребенку — шестой год. Я не работаю, потому что он постоянно болеет — то нос, то горло, то кашель. Мы очень часто обращаемся в поликлинику, а запись там большая. Если к педиатрам можем попасть по талонам, то, допустим, окулистов у нас нет. Поэтому нам очень нужна новая большая поликлиника», — заметила женщина.
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Губернатор рассказал, что уже в ближайшие годы получить медицинскую помощь в поселке станет проще — под строительство новой поликлиники уже выбрали участок, а проект пройдет госэкспертизу в феврале. В него инвестируют почти 1,5 миллиарда рублей.
В планах — завершить строительство в декабре 2024 года. Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав выразил надежду, что сделать это удастся раньше.
Андрей Воробьев добавил, что лично даст старт строительству поликлиники и проконтролирует решение других проблем округа.
Мы постараемся ускорить процесс строительства поликлиники. Давайте сделаем так: я приеду к вам в Лосино-Петровский в гости и мы вместе заложим медучреждение.
Андрей Воробьев
По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, новую поликлинику оборудуют современной техникой — там будут УЗИ, рентген-аппараты, маммографы, кардиографы и другое. Возможно, в ней установят и аппарат МРТ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.
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