Более 110 проектов по импортозамещению представили в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал план новой экономики региона, акцентировав внимание на важности сохранения рабочих мест. Другая его особенность — импортозамещение.

«Я анонсировал, по сути, план новой экономики Подмосковья. Почему новой? Потому что в новых условиях, с новыми данными мы должны соответствовать тем вызовам, которые перед нами стоят. Более того, в этих вызовах сделать так, чтобы жители не почувствовали какой-либо угрозы для семейного бюджета», — сказал глава региона на заседании областного правительства.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила губернатору о четырех основных направлениях по поддержке бизнеса.

«Первое и самое важное для нас — поддержка импортозамещения. На сегодняшний момент у нас уже 43 проекта по импортозамещению в работе. Но на прошлой ВКС вы давали поручение главам активнее подключиться к этой работе. И за неделю мы собрали 72 заявки от глав округов и начинаем проработку теперь 115 проектов», — уточнила Зиновьева, обратив внимание, что 72 новых проекта могут дать почти семь тысяч новых рабочих мест.

Она подчеркнула, что сейчас важно максимально реализовать все проекты, которые способствуют импортозамещению. Отдельный большой блок мер касается поддержки системообразующих предприятий.

«Здесь очень важны льготные кредиты, кредиты под низкую процентную ставку. За неделю у нас очень хорошая динамика: еще 14 компаний уже получили кредиты. Было 12 — сейчас 26», — уточнила зампред правительства.

По ее словам, в Московской области в федеральном списке системообразующих компаний было 113 предприятий.

«Мы совместно с нашими отраслевыми ведомствами провели работу и дополнительно включили в этот список еще 70 новых предприятий из Московской области. О чем это говорит? О том, что все 183 предприятия смогут претендовать на получение льготных кредитов под льготную процентную ставку на программы развития», — сказала Зиновьева.

Третий блок затрагивает субсидии для малого бизнеса. По мерам поддержки МСП 2222 компании уже фактически получили либо отсрочку, либо рассрочку, либо льготный кредит. За минувшую неделю, по данным Зиновьевой, прирост составил 333 компании.