Прием заявок на конкурс субсидий начался для предпринимателей Подмосковья

Подмосковный Мининвест открыл прием заявок на конкурс субсидий для приобретения или лизинга оборудования. Их можно отправить через областной портал госуслуг.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что воспользоваться субсидиями могут представители малого и среднего бизнеса.

Субъекты МСП смогут компенсировать до 50% затрат на покупку оборудования Екатерина Зиновьева.

Однако она добавила, что есть условие: компенсировать можно не более 10 миллионов рублей.

По ее словам, в приоритете компании, которые занимаются проектами в сфере переработки мусора, обрабатывающего производства, а также начинающие бизнесмены и предприниматели с отдаленных территорий Подмосковья.

«При оформлении договора лизинга можно компенсировать до 70% затрат по первому платежу, но не более пяти миллионов рублей», — уточнила Зиновьева.

Уточнить все условия участия можно в офисах «Мой бизнес». Необходимую помощь предприниматели смогут получить и на портале invest.mosreg.ru, а также по номеру горячей линии 0150.

Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 110 проектов импортозамещения. Этой задаче уделяют особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.