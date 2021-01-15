Новая котельная в Зарайске снизит тариф на отопление для тысячи жителей

Новую котельную запустили в подмосковном Зарайском округе. Ее открыли в деревне Гололобово. Отсюда тепло поступит в дома более чем тысячи местных жителей. Это восемь многоквартирных домов.

Источник фото: телеканал «360»

Все процессы автоматизировали. Благодаря современной технике расходов газа будет меньше, а значит, снизятся платежи. Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он уточнил, что объект построили по губернаторскому проекту «Топ-5». Он направлен на модернизацию и создание котельных в Московской области.

Основная цель — повысить уровень комфорта жителей. Модернизация позволит нам снизить тариф — затраты на использованную тепловую энергию и горячую воду Александр Самарин.

Уже до конца года в городском округе появится еще девять таких сооружений. Их строительство предусмотрено проектом «Топ-5».

В первый этап программы включили Зарайск, Шатуру, Луховицы, Рузу и Серебряные Пруды. Он завершится в 2021 году.

«Новые котельные полностью выполнены на базе оборудования отечественного производства. Среди их ключевых преимуществ автоматизация, эффективность, стабильность теплоснабжения», — отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он добавил, что в случае внештатных ситуаций автоматическое оборудование сделает необходимые переключения. В результате жители даже не почувствуют сбоев. Особенно во время морозов.

Система работает в автоматическом режиме и не требует участия персонала Игорь Баранов.

В новой автоматизированной котельной достаточно лишь одного сотрудника-оператора. Кроме того, в Зарайском округе запустили еще четыре блочно-модульные котельные. И пока что в них идут пуско-наладочные работы. Перевод тепла со старых котельных на новые обеспечит им более 3,8 тысячи жителей.