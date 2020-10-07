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    07 октября 2020, 15:12

    Забыть о газовых баллонах. Новая котельная в Зарайске обеспечит горячей водой и отоплением около 230 жителей

    Анастасия Аброськина, Дария Сенникова

    В деревне Новоселки подмосковного городского округа Зарайск сделали модульную котельную. Там живут около 370 человек, но до сих пор не было централизованного горячего водоснабжения. И приходилось на свои деньги покупать газовые баллоны, а теперь проблема останется уже в прошлом. Убедиться в том, что ее решили, приехал губернатор Андрей Воробьев.
    Забыть о газовых баллонах. Новая котельная в Зарайске обеспечит горячей водой и отоплением около 230 жителей

    В деревне заменили все наружные сети горячего водоснабжения и отопления. Новая котельная позволит обеспечить удобствами порядка 230 человек из многоквартирных домов и прилегающих объектов инфраструктуры.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев разговаривал с жителями домов и спросил, решена ли, по их мнению, проблема.

    Мы сюда приехали для того, чтобы убедиться, что та проблема, которая у вас была, решена. Это горячая вода и отопление

    Андрей Воробьев.

    Как подчеркнул Андрей Воробьев, это обязательная работа, и ее в Подмосковье планомерно выполняют.

    В Новоселках три многоквартирных дома, один детский сад. Все здания нуждались в горячей воде, но люди получали ее лишь за счет газовых баллонов. Так готовили и еду, сказала жительница дома № 39 Галина Кондрашова.

    Раньше каждый сам покупал газовый баллон — сначала тратишь 300 рублей, потом 500, а затем тысячу в месяц. Но если большая семья, то надо два газовых баллона, чтобы приготовить в доме еду и обеспечить себя горячей водой

    Галина Кондрашова.

    По ее словам, газ дали в 2018 году. Сейчас в деревне уже заменили батареи, теперь сделают газовое отопление. Галина Кондрашова отметила, что «все получилось быстро и оперативно».

    «Современные батареи. Тепло будет в наших домах. Все батареи, стояки, коммуникации — бесплатно», — добавила она.

    Губернатор узнал, что еще тревожит жителей, и пообещал, что в деревне обновят дорогу и срубят сухие деревья.