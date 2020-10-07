Забыть о газовых баллонах. Новая котельная в Зарайске обеспечит горячей водой и отоплением около 230 жителей

В деревне заменили все наружные сети горячего водоснабжения и отопления. Новая котельная позволит обеспечить удобствами порядка 230 человек из многоквартирных домов и прилегающих объектов инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разговаривал с жителями домов и спросил, решена ли, по их мнению, проблема.

Мы сюда приехали для того, чтобы убедиться, что та проблема, которая у вас была, решена. Это горячая вода и отопление Андрей Воробьев.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, это обязательная работа, и ее в Подмосковье планомерно выполняют.

В Новоселках три многоквартирных дома, один детский сад. Все здания нуждались в горячей воде, но люди получали ее лишь за счет газовых баллонов. Так готовили и еду, сказала жительница дома № 39 Галина Кондрашова.

Раньше каждый сам покупал газовый баллон — сначала тратишь 300 рублей, потом 500, а затем тысячу в месяц. Но если большая семья, то надо два газовых баллона, чтобы приготовить в доме еду и обеспечить себя горячей водой Галина Кондрашова.

По ее словам, газ дали в 2018 году. Сейчас в деревне уже заменили батареи, теперь сделают газовое отопление. Галина Кондрашова отметила, что «все получилось быстро и оперативно».

«Современные батареи. Тепло будет в наших домах. Все батареи, стояки, коммуникации — бесплатно», — добавила она.

Губернатор узнал, что еще тревожит жителей, и пообещал, что в деревне обновят дорогу и срубят сухие деревья.