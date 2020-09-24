Новая котельная в Кашире заменила закрытую ГРЭС. Она обеспечит теплом 28 тысяч жителей

Новая котельная мощностью 90 мегаватт заработала в Кашире. На смену старой технике, для работы которой приходилось вручную забрасывать в печи уголь, пришла автоматика. Теперь она приносит тепло в дома 28 тысяч жителей округа. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр энергетики региона Александр Самарин в эфире «360».

«Мощность новой котельной — 90 мегаватт. Это абсолютно новая котельная, полностью автоматизированная. Сейчас, с 18 сентября, к ней подключена уже вся бюджетная сфера, социальные объекты: 28 тысяч человек сегодня получили возможность обогреваться с этой котельной», — пояснил он.

За счет автоматического ввода резервных мощностей жители городского округа даже не почувствуют, если в котельной произойдет какой-то сбой в электроэнергии: котельная автоматически переключится на другое питание и продолжит свою работу.

И, безусловно, совсем другой качественный уровень самих котлов, автоматизированные горелки. Это и снижение расходов газа, и более уверенная работа, и отсутствие недотопов Александр Самарин.

Котельная заменит Каширскую ГРЭС, которая закрылась в прошлом году. Новая котельная заместила те мощности и дала людям тепло. Строительством занимался Мособлгаз — работы финансировали из областного бюджета. В общей сложности на нее выделили 407 миллионов рублей.

Глава городского округа Дмитрий Волков отметил, что новая котельная обеспечивает теплом почти половину жителей Каширы.

«Мы летом подали горячее водоснабжение, сейчас подаем тепло. Конечно же, приоритетным является и ваше поручение — мы на все социальные объекты подали тепло. Как раз в этом микрорайоне у нас больница. Были обращения по теплу, они идут уже на спад — в основном это были социальные объекты», — отметил он.

По правилам отопление в многоквартирных домах должны включать после того, как среднесуточная температура пять дней подряд не поднимается выше +8 градусов. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещают теплую неделю, в Московской области уже дали отопление. Андрей Воробьев отметил, что тепло в доме очень важно в сезон заболеваний. Его пустили не только на социальные объекты, но и в многоквартирные дома — чтобы люди не мерзли, не простужались и чувствовали себя комфортно.