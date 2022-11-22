Подмосковье 22 ноября 2022, 09:38 Новая котельная в поселке санатория «Озеро Белое» обеспечит теплом свыше 800 жителей

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МинЖКХ Подмосковья приступило к пусконаладке новой котельной в поселке санатория «Озеро Белое» в Шатуре. Они обеспечит теплом и горячей водой свыше 800 жителей.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что режим пусконаладки работает на объекте с 1 ноября. Он включил в себя шесть водогрейных котлов общей мощностью 3000 кВт.

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«На объекте все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, инженерные коммуникации подведены и подключены», — отметил министр.

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Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем экспертов технадзора.

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