Еще 283 жителя Серебряных Прудов получат надежное отопление благодаря новой котельной | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Еще 283 жителя Серебряных Прудов получат надежное отопление благодаря новой котельной

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Работы по строительству блочно-модульной котельной завершены на улице ПТУ в Серебряных Прудах. Объект прошел проверку и готов обеспечивать жителей теплом и горячей водой.

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По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, новая котельная обеспечит теплоснабжение и горячее водоснабжение для 283 жителей многоквартирных домов и частного сектора. Объект также будет обслуживать физкультурно-оздоровительныйкомплекс имени Фирсова.

«Котельная полностью автоматизирована, оснащена современным оборудованием и позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг жителям поселка», — отметил Самарин.

Блочно-модульная котельная на улице ПТУ построена взамен устаревшей, введенной в эксплуатацию в 1974 году. Топочная оснащена современным оборудованием, что позволит снизить затраты на ее содержание и обеспечить жителей поселка теплом по сниженному тарифу. Важно и то, что новая котельная значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу, что поспособствует улучшению экологической ситуации в регионе.

В 2024 году в Лобне появится завод, который займется производством котельного оборудования — каскадных систем Lavart. Соглашение о строительстве было подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и генеральным директором Омского завода инновационных технологий Александром Коваленко.

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