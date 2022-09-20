Завод оборудования для котельных появится в Лобне в 2024 году | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Завод оборудования для котельных появится в Лобне в 2024 году пресс-служба губернатора МО

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Новый завод займется производством котельного оборудования — каскадных систем Lavart. Соглашение о строительстве было подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и генеральным директором Омского завода инновационных технологий Александром Коваленко.

Производственное здание появится на участке площадью 3,4 гектара в промзоне на улице Гагарина в Лобне. В данный момент ведется оформление земли. Строительство завода начнется в 2023 году в рамках программы импортозамещения.

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Планируется, что в Лобне начнут производить котельное оборудование, не имеющее аналогов в России. Поставки будут осуществляться не только по стране, но и в ближнее зарубежье.

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«Строительство предприятия позволит обеспечить теплом свыше трех миллионов квадратных метров жилья. При этом будут соблюдаться высокие экологические стандарты. Новый завод — это позитивное событие в жизни Лобни, это и налоговые отчисления, и новые рабочие места», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Лобни Игорь Демешко.

Ожидается, что завод будет выпускать пять тысяч каскадных систем в год. На предприятии создадут 270 рабочих мест.

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