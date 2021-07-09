Новая дорога вывела транзитный поток из Коломны. Ее ждали 15 лет

Новая двухполосная дорога в обход города появилась в Коломне. Она примет транзитный поток, выведет его за пределы населенных пунктов. Этого ждали около 15 лет. Работы выполнили по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

Строительство началось в 2019 году. Старт движению по дороге дали при участии министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Этот объект, построенный за счет областного бюджета, имеет очень большое значение для развития Коломны, которая в последние годы страдает от увеличившегося потока грузового транспорта Алексей Гержик.

Он объяснил, что грузовой поток тревожил жителей, а теперь ситуация заметно улучшится.

«Как минимум, половина транзитного транспорта уже не будет заезжать в Коломну, а значит, дороги станут свободнее. Лучше будет и экология», — подчеркнул Гержик.

Дорога протянулась более чем на четыре километра. В составе трассы построили мост через реку Костерку.

Проезжая часть соединила трассу М-5 с Малинским шоссе. Она была очень долгожданной, отметила временно исполняющая полномочия главы округа Людмила Мордовская.

Коломенцы ждали ее около 15 лет — у города давно была проблема с выводом транзитного транспорта за пределы населенного пункта. А Коломна — туристический город, поэтому для нас крайне важно было разгрузить центр Людмила Мордовская.

По дороге смогут ездить автомобили грузоподъемностью более 30 тонн.

«Строительство трассы стало возможным благодаря решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — добавила Мордовская.

Она поблагодарила правительство региона и всех строителей, реализовавших проект.