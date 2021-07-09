Новая дорога вывела транзитный поток из Коломны. Ее ждали 15 лет
Новая двухполосная дорога в обход города появилась в Коломне. Она примет транзитный поток, выведет его за пределы населенных пунктов. Этого ждали около 15 лет. Работы выполнили по проекту президента «Безопасные качественные дороги».
Строительство началось в 2019 году. Старт движению по дороге дали при участии министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
Этот объект, построенный за счет областного бюджета, имеет очень большое значение для развития Коломны, которая в последние годы страдает от увеличившегося потока грузового транспорта
Он объяснил, что грузовой поток тревожил жителей, а теперь ситуация заметно улучшится.
«Как минимум, половина транзитного транспорта уже не будет заезжать в Коломну, а значит, дороги станут свободнее. Лучше будет и экология», — подчеркнул Гержик.
Дорога протянулась более чем на четыре километра. В составе трассы построили мост через реку Костерку.
Проезжая часть соединила трассу М-5 с Малинским шоссе. Она была очень долгожданной, отметила временно исполняющая полномочия главы округа Людмила Мордовская.
Коломенцы ждали ее около 15 лет — у города давно была проблема с выводом транзитного транспорта за пределы населенного пункта. А Коломна — туристический город, поэтому для нас крайне важно было разгрузить центр
По дороге смогут ездить автомобили грузоподъемностью более 30 тонн.
«Строительство трассы стало возможным благодаря решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — добавила Мордовская.
Она поблагодарила правительство региона и всех строителей, реализовавших проект.