«Жители чувствуют перемены». Афанасьевский мост открыли в Воскресенске

Новый Афанасьевский мост открыли в Воскресенске. Он разгрузит округ от транзитного потока, обеспечит выезд машин на А-108 и Новорязанское шоссе. Само движение станет быстрее и комфортнее: до центра города удастся добраться всего за 20 минут. Проезд открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Новый мост протянули через Москву-реку на дороге Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта. Он появился рядом со старым, который несколько лет назад признали аварийным.

Теперь прежние конструкции демонтируют, а машины смогут ездить по современному и безопасному пути.

Качество жизни очень сильно зависит от дорог. Регион растет, и мы сдаем большое количество объектов, а без них — беда. Ни скорая помощь, ни пожарные, ни на дачу, ни на работу, потому что окружают проблемы с пробками Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья поблагодарил строителей. По его словам, работу выполнили качественно и значительно раньше срока — с опережением на семь месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Я хочу, прежде всего, поблагодарить строителей. Эта компания нам известна тем, что у нее получается сдавать объекты раньше, чем это было предусмотрено проектом. Спасибо вам большое, ребят, за то, что вы здесь работали. Знаю, что многие буквально жили на этой площадке. Несмотря на разные сложности, ковид и так далее. Хочу поблагодарить и наших жителей за терпение», — сказал губернатор.

Новый мост улучшит дорожную ситуацию в трех микрорайонах, где живут 40 тысяч человек. Он располагается на расстоянии 25 метров от старого, а его длина составила 248 метров.

Все это для нас принципиально важно, потому что жители чувствуют перемены. И мы сильно надеемся, что многие проблемы решаются. Не все решается мостами, но очень многое Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что вместе с дорогами в регионе развивают и здравоохранение, школы, детские сады. Все взаимосвязано и находится в приоритете.

Источник фото: телеканал «360»

«Рост региона постоянно требует скорости изменений. И нужно опираться всегда на надежные профессиональные компании — тогда все получается», — отметил Воробьев.

Новый Афанасьевский мост построили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». С его открытием до Новорязанского шоссе можно будет добираться всего за 25 минут.