Пять социально значимых дорожных объектов построят в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года построят пять социально значимых дорожных объектов. Работы проводятся в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области до конца года планируют достроить пять дорожных объектов общей протяженностью более 10 километров. Благодаря новым дорогам, развязкам и мосту повысится безопасность и комфорт автомобилистов и пешеходов.

Среди пяти объектов, которые завершат уже в этом году, оказались путепровод в Мытищах, новый Афанасьевский мост в Воскресенске, обход города Коломны, транспортная развязка на пересечении Ленинградского шоссе и автодорога «М10-Ложки-Поварово-Пятница». Также повысится комфорт пешеходов Красногорска, там построят надземный пешеходный переход на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речной.

Афанасьевский мост— уже на завершающем этапе. В июле по нему планируют открыть движение. Закончить строительство получилось на семь месяцев раньше. Новый мост разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные трассы А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Также дорожный объект позволит улучшить транспортную доступность трех крупных микрорайонов города, где проживают свыше 40 тысяч человек. Мост спроектировали, учитывая все детали. Он рассчитан на проезд крупногабаритного грузового транспорта. Благодаря мосту до центра города можно будет добраться за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.

На июль запланировали открытие еще одного объекта —обхода Коломны. Дорога соединит трассу М-5 с Малинским шоссе. Она имеет огромное значение для развития округа. Один из крупнейших туристических центров Московской области в последние годы страдает от увеличившегося потока транзитного транспорта, что мешает местным жителям.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Новая дорога позволит улучшить транспортную ситуацию. По ней примерно половина транзитного транспорта будет объезжать город. Благодаря этому дороги Коломны станут свободнее, улучшится экология. Польза от ново объекта будет и для водителей грузовиков — они смогут сэкономить время. Пропускная способность автодороги на пятнадцатилетнюю перспективу составит порядка семи тысяч автомобилей в сутки.

В августе в Московской области движение откроют сразу по двум дорогам — в Мытищах и Солнечногорске.

Улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ поможет новый путепровод, который соединит улицы Фрунзе и Мира. Он также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 «Холмогоры». Это разгрузит от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. На выезд из города водители будут тратить всего 20 минут.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Новая транспортная развязка в Солнечногорске на пересечении Ленинградского шоссе и автодороги «М10-Ложки-Поварово-Пятница» увеличит пропускную способность Ленинградского шоссе на проблемном участке для транзитного транспорта на 30-40%. Благодаря дороге проще будет добираться до индустриального парка «Есипово. Комфорт почувствуют и еще 11 тысяч жителей ближайших населенных пунктов. Автомобилисты смогут экономить до 40 минут, проезжая участок дороги без светофоров.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске до конца года достроят надземный переход. Благодаря этому уберут наземный переход на одном из напряженных участков Волоколамского шоссе. Это поможет увеличить пропускную способность дороги. Переход обеспечит безопасность для 45 тысяч местных жителей, а также улучшит пешеходную доступность к станции МЦД-2 Павшино.

Всего в Московской области до конца года построят девять объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью свыше 32 километров.