Подмосковье 24 марта 2023, 17:02 Новая автостоянка появится вблизи Живописной бухты в Одинцове Минтранс Подмосковья

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Дополнительную автостоянку построят на Мякининском шоссе возле Живописной бухты в Одинцове. Ее установят в ходе реконструкции дороги, которая улучшит транспортную доступность деревни Мякинино. Работы планируют завершить в этом году.

Реконструкция Мякининского шоссе проходит на участке от М-9 «Балтия» до МКАД. Общая протяженность работ составляет 2,8 километра. Полностью завершить их планируют во втором квартале этого года.

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорогу расширят до четырех полос. Там также обустроят пешеходные зоны с велодорожкой, автобусные остановки и установят пять светофоров.

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Реконструкция шоссе позволит улучшить транспортную связь Новорижского шоссе и деревни Мякинино, где сейчас строится жилой комплекс «Спутник». Там также появится бизнес-кластер, где смогут получить работу 20 тысяч человек. Кроме того, дорога обеспечит проезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро. После запуска Рублево-Архангельской линии путь до «Делового центра» составит не более получаса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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