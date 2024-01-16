Подмосковье 16 января 2024, 14:16 Ногинский спасательный центр МЧС доставил гуманитарную помощь в Донбасс Пресс-служба МЧС

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Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России доставили более 80 тонн гуманитурной помощи в Донбасс. Они привезли продукты питания жителям Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и Первомайска.

Гуманитарную помощь доставили на семи спецмашинах чрезвычайного ведомства. В 2023 году более 85 автоколонн МЧС России доставили в Луганскую Народную Республику почти девять тысяч тонн продовольствия.

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Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

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