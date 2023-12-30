Подмосковье 30 декабря 2023, 22:10 Работники «Мособлпожспаса» помогли исполнить новогоднюю мечту юного жителя Богородского округа ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Пожарные и спасатели 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли исполнить новогоднюю мечту 11-летнего Саши из города Электроугли Богородского городского округа. Мальчик давно хотел полетать на вертолете. Взлет и посадку осуществили на вертолетной площадке территориального управления № 6.

«Маленький житель Богородского округа совершил полет на вертолете вокруг Ногинска, а после того, как исполнилось его желание, огнеборцы провели для него экскурсию по пожарно-спасательной части. Саша в настоящей пожарной каске, вместе со своей мамой посидел за рулем спасательного квадроцикла, побывал в кабинах автоцистерны и пожарной автолестницы», — рассказал начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

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В конце встречи юный житель Подмосковья поблагодарил спасателей за полет, экскурсию и беседу, а также сделал с ними фотографии.

Исполнить желание Саши помог губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осуществил пожелания еще четырех детей.

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