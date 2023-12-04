Важное 04 декабря 2023, 17:44 Губернатор Воробьев: Подмосковье максимально вовлечено в помощь семьям участников СВО Фото: Константин Семенец

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Услуги фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье особенно востребованы, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Там можно получить консультации, поддержку, решение личных бытовых вопросов и не только.

«В рамках решения президента у нас, как и во всех регионах, работает фонд „Защитники Отечества“. Это очень востребовано. Там можно получить и консультации, и поддержку, и, что самое главное, решение каких-то особенных вопросов в жизни семьи. В каждом муниципалитете у нас есть представители фонда для того, чтобы взаимодействовать», — рассказал губернатор.

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Кроме фонда, поддержку оказывают по многим другим каналам помощи. В городских округах с семьями военнослужащих активно работают и волонтеры, и представители власти, и депутаты. Вовлечены активные жители.

«Что касается гуманитарных грузов, это тоже очень востребовано, важно. Наша задача — постоянно оказывать внимание и заботу. Мы получаем новые запросы от семей и должны реагировать», — добавил Андрей Воробьев.

В январе в Подмосковье рассмотрят вопрос о новых льготах для детей участников СВО. Речь идет о занятиях спортом в частных секциях.

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