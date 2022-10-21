Акция «Ночь искусств» пройдет в музеях Подмосковья 4 ноября | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:22 Акция «Ночь искусств» пройдет в музеях Подмосковья 4 ноября

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Музеи Подмосковья присоединятся к акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. В этот день они подготовят специальные программы.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник подготовил для гостей историческую игру, приуроченную в 410-летию освобождения Москвы от польских интервентов. Кроме того, они смогут поучаствовать в квесте об изобразительном искусстве в России на рубеже XX XXI веков. Пройдут также авторские лекции, экскурсии и игровые программы для детей.

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Иммерсивное шоу «Путешествие во времени» пройдет в Серпуховском историко-художественный музее. Семейный и детский квесты подготовили в музее-заповеднике П. И. Чайковского. Также там пройдет театрализованная экскурсия и балет «Лебединое озеро». Квест пройдет и в других музеях Подмосковья. Среди них музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева.

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Гостей музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в этот день познакомят с фарфоровыми образами героев писателя. Там же проведут образовательные программы и выставки.

Игровые и интерактивные программы предложат Историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина и Историко-художественный «Новый Иерусалим». Специальные экскурсии для гостей подготовили в Звенигородском музее-заповеднике, Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока и других.

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