Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне

Глава Дубны Сергей Куликов уже второй день подряд проводил утро не в кабинете, а в школьной столовой. Качество питания в образовательных учреждениях города — на особом контроле.

Источник фото: телеканал «360»

Качество продуктов питания проходит многоуровневую проверку — от санитарного врача до директора школы. Каждый день представитель образовательного учреждения отправляет отчет в правительство региона. На контроле и посуда, и чистота помещения, и качество продуктов.

Источник фото: телеканал «360»

Дети говорят, что еда в столовой им нравится. Родители же каждую четверть могут прийти и лично убедиться, что их дети получают не только вкусную, но и полезную пищу.

Источник фото: телеканал «360»

«В меню представлены только те блюда, которые усваиваются детским организмом и позволяют правильно расти: если мясо, то говядина, если крупы, то высшего сорта», — сказала представитель подрядной организации Светлана Малашкевич.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам двухдневного контроля представителей администрации округа, нареканий к школьной еде нет.

«Что от детишек слышим — качество питания хорошее, им нравится, как готовят, от персонала нареканий нет, готовят все на месте, вовремя, свежее», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

Финансовый год подходит к концу, сейчас в Дубне разыгрывается конкурс по выбору нового подрядчика на поставку питания в школы.