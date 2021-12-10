Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне
Глава Дубны Сергей Куликов проверил качество питания в школьных столовых
Глава Дубны Сергей Куликов уже второй день подряд проводил утро не в кабинете, а в школьной столовой. Качество питания в образовательных учреждениях города — на особом контроле.
Качество продуктов питания проходит многоуровневую проверку — от санитарного врача до директора школы. Каждый день представитель образовательного учреждения отправляет отчет в правительство региона. На контроле и посуда, и чистота помещения, и качество продуктов.
Дети говорят, что еда в столовой им нравится. Родители же каждую четверть могут прийти и лично убедиться, что их дети получают не только вкусную, но и полезную пищу.
«В меню представлены только те блюда, которые усваиваются детским организмом и позволяют правильно расти: если мясо, то говядина, если крупы, то высшего сорта», — сказала представитель подрядной организации Светлана Малашкевич.
По итогам двухдневного контроля представителей администрации округа, нареканий к школьной еде нет.
«Что от детишек слышим — качество питания хорошее, им нравится, как готовят, от персонала нареканий нет, готовят все на месте, вовремя, свежее», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.
Финансовый год подходит к концу, сейчас в Дубне разыгрывается конкурс по выбору нового подрядчика на поставку питания в школы.