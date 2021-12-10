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    10 декабря 2021, 17:32

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне

    Глава Дубны Сергей Куликов проверил качество питания в школьных столовых

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Глава Дубны Сергей Куликов уже второй день подряд проводил утро не в кабинете, а в школьной столовой. Качество питания в образовательных учреждениях города — на особом контроле.

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Качество продуктов питания проходит многоуровневую проверку — от санитарного врача до директора школы. Каждый день представитель образовательного учреждения отправляет отчет в правительство региона. На контроле и посуда, и чистота помещения, и качество продуктов.

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Дети говорят, что еда в столовой им нравится. Родители же каждую четверть могут прийти и лично убедиться, что их дети получают не только вкусную, но и полезную пищу.

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «В меню представлены только те блюда, которые усваиваются детским организмом и позволяют правильно расти: если мясо, то говядина, если крупы, то высшего сорта», — сказала представитель подрядной организации Светлана Малашкевич.

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    По итогам двухдневного контроля представителей администрации округа, нареканий к школьной еде нет.

    «Что от детишек слышим — качество питания хорошее, им нравится, как готовят, от персонала нареканий нет, готовят все на месте, вовремя, свежее», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

    Ни одного нарекания: качество еды проверили в школьных столовых в Дубне | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Финансовый год подходит к концу, сейчас в Дубне разыгрывается конкурс по выбору нового подрядчика на поставку питания в школы.