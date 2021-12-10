Крупнейший завод по производству вычислительной техники построят в Дубне к 2023 году

Крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа появится в подмосковной ОЭЗ «Дубна». В пятницу, 10 декабря, был заложен камень и началось строительство завода. Он заработает в 2023 году.

Вячеслав Духин и Максут Шадаев на церемонии закладки камня завода Yadro Fab Dubnа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новое производство даст около 600 рабочих мест.

«Важно, что высокотехнологичные производства размещаются именно в Подмосковье — большие цели всегда решаются на местах. Мы активно поддерживаем инвесторов, решивших локализовать свое производство на территории области. ОЭЗ „Дубна“ — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России», — сказал глава региона.

ООО «Ядро Фаб Дубна» увеличило объем инвестиций в свой проект до 2,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Увеличена и общая площадь производственного комплекса, предполагаемого к строительству на территории ОЭЗ, до 20 тысяч квадратных метров.

Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено — а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке Вячеслав Духин заместитель председателя правительства Московской области.

По его словам, только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в России фактически утроятся за счет этого предприятия.

«Мы считаем, что Московская область и Дубна — это лучшее и самое комфортное место для инженеров, для IT-специалистов. Это и другие передовые предприятия здесь оказались не случайно», — сказал Духин.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал завод уникальным и амбициозным проектом.

«Сегодня начинается строительство завода, который будет производить персональную электронику, отвечающую всем международным стандартам. Это уникальный проект по масштабу и сложности производственных систем, которые здесь будут использоваться. Проект очень амбициозный не только по сложности, но и по срокам. Коллеги планируют завершить строительство в предельно сжатые сроки», — сказал Шадаев.

Yadro — группа российских технологических компаний, которая занимается разработкой современных инновационных решений в сфере производства печатных плат, а также продукции на их основе. Yаdrо Fаb Dubnа объединит весь цикл производства — от печати плат, монтажа компонентов и производства корпусов до сборки и тестирования продуктов.

Соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности ООО «Ядро Фаб Дубна» на территории ОЭЗ было подписано в октябре 2020 года. Всего в ОЭЗ «Дубна» сейчас работает 169 организаций.