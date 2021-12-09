Качество уборки улиц от снега проверили в Дубне
Глава Дубны оценил качество уборки улиц в городе. Особое внимание при проверке уделили дорогам, ведущим к школам, садам и поликлиникам. Сергей Куликов резюмировал — тротуары почищены хорошо, пятерку поставить можно, но с минусом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов уделить особое внимание уборке подъездных дорог к соцобъектам. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Коммунальщики уже приступили к обработке дорог реагентами.
На остановках ситуация хуже. Чтобы попасть в автобус, пассажирам надо преодолеть полосу препятствий из снега. Глава Дубны указал подрядчику на недочеты в работе.
«Основное замечание к подрядчику — это вывоз снега, подъезды к остановкам, парковочные карманы, которые не расчищены. В целом все замечания зафиксировали и на следующей неделе еще раз проедем, промониторим, не будем давать подрядчику расслабляться», — сказал глава г. о. Дубна Сергей Куликов.
Подрядчик по уборке дорог обещал усилить темпы работ. Говорит, прошедшие снегопады действительно стали вызовом для компании. Тем не менее все улицы расчистили.
«Сейчас будет усилена работа по вывозу снега, в первую очередь с соцобъектов, ну и со всех парковок. У нас постоянно работает пять машин дорожно-коммунальных, три трактора, фронтальные погрузчики и к вывозу снега подключаются самосвалы», — сообщил заместитель директора компании-подрядчика Роман Орлов.
Повторные проверки проведут в Дубне уже в выходные.