Незаконные сбросы строительного мусора предотвратили в Химках и Серпухове

Еще две несанкционированные свалки строительных отходов пресекли в Подмосковье. Сотрудники Главного управления содержания территорий и Минэкологии провели очередные рейды в Химках и Серпухове.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что в ходе проверок у восьми из 33 самосвалов не оказалось документов — их привлекут к административной ответственности. Она добавила, что инспекторы также помогли предотвратить сброс более 120 кубометров строительного мусора.

Всего с начала года в Подмосковье провели 33 рейда и проверили 338 самосвалов и ликвидировали 83 незаконные свалки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке полигона в Серпухове к рекультивации. Он уже не принимает отходы и пройдет все этапы очистки.