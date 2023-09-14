Подмосковье 14 сентября 2023, 14:25 «Нет неважных тем». Денис Майданов — о переизбрании Андрея Воробьева в Подмосковье Денис Майданов поздравил Воробьева с вступлением на пост главы Подмосковья

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Андрея Воробьева переизбрали на должность губернатора Подмосковья. Во вступительной речи он отметил важность развития всех сфер жизни региона. Особое значение единства в этой работе отметил первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

По словам Майданова, в развитии Подмосковья нет приоритетных направлений — все они важны одинаково. Это связано с ежегодным ростом населения и большим запросом на изменения.

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«Нет неважных тем. Одно из главных — это единство. Это сплочение общества не на словах, а на деле. Именно так, совместным успехом, мы пройдем этот сложный период в геополитике, который напрямую влияет на каждого жителя и на экономику», — сказал он.

Майданов отметил, что большая явка на выборах — это проявление патриотизма жителей. Отдав свои голоса, они показали сплочение и готовность менять свое будущее.

Ранее Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги он поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

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