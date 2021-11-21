«Неотъемлемая часть жизни людей». Воробьев отметил важность МЦД

Московский центральные диаметры (МЦД) стали неотъемлемой частью жизни людей. Они работают уже два года — каждый день ими пользуются сотни тысяч жителей. Важность МЦД отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.

«Два года назад, когда мы с мэром Москвы Сергеем Собяниным и ОАО „РЖД“ готовились запускать МЦД, речь шла, прежде всего, о том, чтобы поездки между Подмосковьем и Москвой стали быстрее и дешевле. Сейчас диаметры стали неотъемлемой частью жизни для сотен тысяч людей, которые каждый день ездят по МЦД на работу, по делам, домой», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что скоро в Москве и Подмосковье появятся еще два диаметра, а также — новые станции на уже существующих линиях МЦД.

За два года существования МЦД по маршруту проехали 309 миллионов человек. И пассажиропоток продолжает расти — даже несмотря на ограничения, связанные с ковидом.

Первые два диаметра D1 и D2 открыли в 2019 году. «Белорусско-Савеловский» диаметр соединил Одинцово и Лобню, а «Курско-Рижский» — Нахабино и Подольск. Планируется, что D3 и D4 диаметры откроются в 2023–2024 годах.