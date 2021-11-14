Подвижной состав метро Москвы обновят на 80%

Подвижной состав метро Москвы будет значительно обновлен в ближайшие три года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что десять лет назад состояние общественного транспорта в Москве было неудовлетворительным, происходило снижение пассажиропотока, но этот тренд удалось изменить.

На сегодняшний день, по его словам, Москва является мировым лидером по темпам обновления подвижного состава в метро.

«В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлен», — сказал Собянин в интервью каналу «Россия 1».

Планируется, что к 2027 году в Москве будет построено 150 новых станций метро и МЦК и 320 километров новых путей.

В мэрии Москвы также отметили, что в настоящее время идут строительство и проектные работы МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» — от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» — от Пушкино до Домодедова. Третий и четвертый диаметры планируют открыть в 2023–2024 годах.