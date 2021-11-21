Более 309 миллионов человек проехали по маршрутам МЦД за два года

Сегодня, 21 ноября, у МЦД день рождения — маршрут открыли ровно два года назад. За это время диаметры успели перевезти более 309 миллионов человек. Пассажиропоток на маршруте продолжает расти, несмотря на ограничения, принятые столичными властями во время пандемии.

Средний возраст составов МЦД — около трех лет. За второй год работы они перевезли по диаметрам D1 и D2 на 27 миллионов человек больше, чем в первом году, как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Это еще раз доказывает, что проект был необходим городу и московскому региону в целом, а линии D1 и D2 стали востребованными новыми транспортными артериями для ежедневных поездок по столице и области», — добавил он.

Движение по двум первым диаметрам — D1 и D2 — запустили в 2019 году. «Белорусско-Савеловский» диаметр соединил Одинцово и Лобню, а «Курско-Рижский» — Нахабино и Подольск. В общей сложности на обоих маршрутах 60 станций, на 21 из них можно бесплатно пересесть на МЦК или метро — для этого понадобится приложить карту «Тройка» к считывающему устройству на пересадочных станциях в течение 90 минут после первой валидации.

Планируется, что третий и четвертый диаметры откроются в 2023–2024 годах. Об этом сообщили московской мэрии.