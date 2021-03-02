Нелегальных охотников оштрафовали на 2 млн рублей в Подмосковье в 2020 году

Незаконная охота обернулась штрафами на сумму около двух миллионов рублей за 2020 год в Подмосковье. При этом больше всего нарушений выявили в добыче диких копытных животных и водоплавающей дичи.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ответственность может быть административной и уголовной.

Охотники должны помнить, что за незаконную охоту и браконьерство предусмотрены штрафы и наказания Сергей Воскресенский

В прошлом году незаконно добыли 29 лосей, шесть кабанов, одну косулю и четырех пятнистых оленей.

«Было взыскано исков по ущербу от незаконной охоты на общую сумму 1 890 000 рублей», — отметил Воскресенский.

За год выявили 735 административных правонарушений, а по 27 случаям с признаками уголовно наказуемых дел все материалы передали правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что разрешения на весеннюю охоту начали выдавать в Подмосковье с 1 марта.