Свыше 3 тысяч нелегально ввезенных животных поставили на карантин в Подмосковье

Ветеринары Подмосковья отправили на карантин более трех тысяч животных, ввезенных в область нелегально. Их нашли благодаря онлайн-мониторингу. Специалисты изучали объявления по продаже животных на интернет-ресурсах.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, мониторинг выполняют с прошлого года.

За это время выявили 3009 неучтенных в регионе животных. Это коровы, лошади, свиньи, кролики, разные виды птиц и не только.

Как правило, животные, обнаруженные через агрегаторы объявлений в интернете, ввозятся без обязательного согласования, маршрута, без проведения необходимого карантина Сергей Воскресенский.

По его словам, специалисты связываются с людьми, которые хотят продать животных, и уточняют у них информацию.

Среди неучтенных животных больше всего оказалось мелкого рогатого скота — 1,5 тысячи и птиц — 1,1 тысячи.

Такие меры наблюдения позволяют ветеринарам пресекать в Подмосковье случаи распространения опасных заболеваний животных, в том числе африканской чумы свиней.