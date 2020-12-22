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    22 декабря 2020, 10:14

    Триста экзотических животных прошли карантин в Подмосковье в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 300 экзотических животных и птиц прошли карантин в Подмосковье с начала года. Ветеринары наблюдали за их здоровьем и развитием, проверяли рацион питания.
    Триста экзотических животных прошли карантин в Подмосковье в 2020 году | Изображение 1

    Специалисты областной Госветслужбы следили за условиями содержания животных, выполнением прививок. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Например, наблюдают за бинтуронгами, амурскими тиграми, викуньями, сычуаньскими такинами, леопардами, северными оленями.

    Осуществляется контроль ввозимых в Подмосковье и вывозимых животных

    Сергей Воскресенский.
    Триста экзотических животных прошли карантин в Подмосковье в 2020 году | Изображение 2

    Карантинные меры проводят в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамске. Это учреждение открыли в 1994 году. Его работники следят за тем, чтобы появлялись размножающиеся пары, и наблюдают за их здоровьем.

    «Наши ветеринарные врачи также осуществляют контроль 160 видов и более тысячи экземпляров животных, содержащихся в центре», — добавил Воскресенский.

    Триста экзотических животных прошли карантин в Подмосковье в 2020 году | Изображение 3

    Из них, по его словам, 78 видов включены в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Приплод от обитающих в центре животных отправляют в заповедники и зоопарки многих стран мира.