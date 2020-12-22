Триста экзотических животных прошли карантин в Подмосковье в 2020 году

Специалисты областной Госветслужбы следили за условиями содержания животных, выполнением прививок. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Например, наблюдают за бинтуронгами, амурскими тиграми, викуньями, сычуаньскими такинами, леопардами, северными оленями.

Осуществляется контроль ввозимых в Подмосковье и вывозимых животных Сергей Воскресенский.

Карантинные меры проводят в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамске. Это учреждение открыли в 1994 году. Его работники следят за тем, чтобы появлялись размножающиеся пары, и наблюдают за их здоровьем.

«Наши ветеринарные врачи также осуществляют контроль 160 видов и более тысячи экземпляров животных, содержащихся в центре», — добавил Воскресенский.

Из них, по его словам, 78 видов включены в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Приплод от обитающих в центре животных отправляют в заповедники и зоопарки многих стран мира.