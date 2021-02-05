Свыше 15 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево за 4 дня

С начала недели инспекторы обнаружили 16 нелегальных такси в аэропорту Шереметьево. Проверки организовали при участии подмосковного Минтранса. Автомобилистов привлекли к административной ответственности.

Десять такси эвакуировали за отсутствие разрешения на работу, игнорирование технических и медицинских осмотров.

А шесть водителей автомобилей бизнес-класса под видом такси работали без необходимой атрибутики. Не было и документов, разрешающих перевозить пассажиров.

С февраля в аэропорту Шереметьево ввели новые правила. Они ограничили время и число бесплатных проездов в терминалы.

Однако это коснулось только такси. Нововведение предотвратит скопление нелегальных зазывал на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам для пассажиров.

На встречающих и провожающих водителях новые правила не скажутся. Так, даже при ошибке въезда можно будет бесплатно попасть на территорию еще раз.

Ранее стало известно, что женщина отдала за поездку на такси по Шереметьево 17 тысяч. Ее лишь доставили из терминала D в терминал B.