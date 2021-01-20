Женщина заплатила за поездку на такси по Шереметьево 17 тысяч

Предприимчивый таксист потребовал у клиентки 17 тысяч рублей за поездку. Женщину он провез между терминалами аэропорта Шереметьево. Водителя задержали.

Клиентка такси заявила о случившемся в полицию, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Женщина рассказала, что 38-летний таксист отвез ее из терминала D в терминал B. За это он взял с клиентки более 17 тысяч рублей.

Полицейские задержали водителя. По его словам, сумму он выставил на основе официального тарифа. Таксист заметил, что клиентка не пыталась пожаловаться сразу и счет оплатила.

Часть денег женщина получила назад. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.