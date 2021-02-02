Меры по борьбе с нелегальными такси усилили в Шереметьево

Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси на привокзальной площади, что освободит проезд к терминалам аэропорта для пассажиров.

На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся — даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз. Если автомобиль въезжает на территорию аэропорта ежедневно более двух раз в сутки, то информацию передадут для проверки разрешения такси управлению регионального административно-транспортного контроля Минтранса области.

Также для ликвидации стихийных парковок на территории аэропорта с 1 февраля начали работать «Парконы». Они фиксируют нарушения правил стоянки и остановки.

С декабря на территории Шереметьево было выявлено и эвакуировано на спецстоянку 16 нелегальных такси, из них четыре автомобиля премиум-класса.

В аэропортах Подмосковья продолжается системная работа по пресечению работы нелегальных такси. Инспекторы проверяют наличие разрешения и соответствие региональному стандарту. У водителей должны быть все необходимые документы: разрешение на перевозку, справка о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров, на автомобилях должна быть необходимая атрибутика такси. При нарушениях составляют протоколы об административном правонарушении, автомобили эвакуируют на штрафстоянку.

В настоящий момент в Подмосковье работает около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. О нарушениях можно сообщать на горячую линию Минтранса Подмосковья или на портал «Добродел».