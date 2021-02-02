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    02 февраля 2021, 18:06

    Меры по борьбе с нелегальными такси усилили в Шереметьево

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    В аэропорту Шереметьево с 1 февраля ограничили время бесплатного повторного въезда на территорию для автомобилей. Теперь въехать на территорию с бесплатным временем пребывания 10 минут возможно через два часа после первого заезда. Ограничительные меры ввели после обращений пассажиров в Минтранс Подмосковья.
    Меры по борьбе с нелегальными такси усилили в Шереметьево

    Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси на привокзальной площади, что освободит проезд к терминалам аэропорта для пассажиров.

    На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся — даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз. Если автомобиль въезжает на территорию аэропорта ежедневно более двух раз в сутки, то информацию передадут для проверки разрешения такси управлению регионального административно-транспортного контроля Минтранса области.

    Меры по борьбе с нелегальными такси усилили в Шереметьево | Изображение 1

    Также для ликвидации стихийных парковок на территории аэропорта с 1 февраля начали работать «Парконы». Они фиксируют нарушения правил стоянки и остановки.

    С декабря на территории Шереметьево было выявлено и эвакуировано на спецстоянку 16 нелегальных такси, из них четыре автомобиля премиум-класса.

    В аэропортах Подмосковья продолжается системная работа по пресечению работы нелегальных такси. Инспекторы проверяют наличие разрешения и соответствие региональному стандарту. У водителей должны быть все необходимые документы: разрешение на перевозку, справка о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров, на автомобилях должна быть необходимая атрибутика такси. При нарушениях составляют протоколы об административном правонарушении, автомобили эвакуируют на штрафстоянку.

    В настоящий момент в Подмосковье работает около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. О нарушениях можно сообщать на горячую линию Минтранса Подмосковья или на портал «Добродел».