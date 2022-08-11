Названы удобные маршруты до международного форума «Армия» в Подмосковье

Форум «Армия-2022» пройдет в центре «Патриот» с 15 по 21 августа. Центральная пригородная пассажирская компания объявила дополнительные рейсы, чтобы гости смогли добраться до места проведения в удобное время.

ЦППК также продлило маршруты некоторых электричек. Так, 19 августа два поезда от и до Кубинки-1 проедут дальше. Еще 17 последуют до места проведения форума 20 и 21 августа. Это девять экспрессов, из которых четыре пойдут от Кубинки-1, по два от Можайска и Одинцова и один на маршруте Одинцово — Лобня. Еще шесть электричек отправятся от Дорохова и две — от Голицына.

Маршрут продлили еще восемь поездов. Это четыре на маршруте Голицыно — Кубинка-1 и по два на Одинцово — Голицыно и Голицыно — Дорохово.

От станций Кубинка и Голицыно посетителей отвезут бесплатные автобусы.

Форум «Армия-2022» пройдет в Подмосковье в восьмой раз. На нем гостям продемонстрируют образцы современной военной техники, а эксперты обсудят потенциал вооруженных сил.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как онлайн узнать обо всех главных событиях региона.