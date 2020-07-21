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    21 июля 2020, 17:34

    Названы округа Подмосковья с лучшими УК, по мнению жителей. Их оценили онлайн

    Анастасия Аброськина

    Самые эффективные управляющие компании выбрали в Подмосковье. Их оценили на портале тырешаешьжкх.рф уже более 16,5 тысячи человек. Это статистика за период с 21 февраля.
    Названы округа Подмосковья с лучшими УК, по мнению жителей. Их оценили онлайн

    Благодаря сервису жители области смогли дать оценку качеству коммунальных услуг, отзывчивости персонала и эффективности работы УК.

    Самые высокие баллы получили компании Жуковского, Талдома, Зарайска, Ивантеевки, Каширы, Королева, Котельников, Луховиц, Мытищ, Озер, Сергиева Посада, Серебряных Прудов, Молодежного округа, Рошаля и Ступина.

    Лучшие оценки дали директорам организаций — 4,28 балла. Об этом рассказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

    В 3,80 балла оценили слесарей-сантехников и электриков, а 3,59 балла получили уборщицы. Уровень отзывчивости персонала оценили как удовлетворительный — 3,40

    Ольга Федина.

    Так, оставить свой голос можно на портале тырешаешьжкх.рф. А с 1 апреля в Московской области уже убрали недобросовестные управляющие компании с низким рейтингом. Это организации с «двумя звездами».

    Новости SMI.FM