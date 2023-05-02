Подмосковье 02 мая 2023, 13:09 Названные в честь героев ВОВ улицы отремонтируют в пяти округах Подмосковья в 2023 году

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Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье в этом году. Общая протяженность работ превысит 10 километров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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«Ремонтные работы пройдут в пяти городах — Красногорске, Коломне, Серебряных Прудах, Раменском и Наро-Фоминске. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей области», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, ремонт уже начался на одной из центральных улиц в Серебряных Прудах, названной в честь Петра Романова, который участвовал в бомбардировке гитлеровского линкора «Тирпиц» в Альтен-фьорде в качестве командира.

Также ремонт проведут на улице генерал-майора Дмитрия Дмитриевича Погодина в Наро-Фоминске. Он командовал танковой ротой в войсках республиканской Испании, а также участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.

В Красногорске ремонт пройдет на улице Карбышева, который был ученым, военным инженером и испытывал свои изобретения на местном полигоне.

Работы также пройдут на улице Спирина в Коломне. Иван Спирин стал первым героем СССР среди коломенцев. Улица ведет к историческому центру города и многим социальным объектам. Также в Раменском приведут в порядок улицу Алексея Перелета — летчика-испытателя и лауреата Ленинской премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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