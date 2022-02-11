Назван средний чек за романтический ужин в ресторанах Подмосковья

Сейчас средняя стоимость ужина для двоих в ресторанах Подмосковья варьируется от 1,5 до 1,8 тысячи рублей. Это показал мониторинг цен, проведенный Министерством сельского хозяйства и продовольствия региона.

Среднюю цену романтического ужина на двоих определили в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.

Однако цены отличаются в зависимости от городского округа и самого ресторана. Например, в Красногорске, Одинцове и Химках влюбленные заплатят от двух до 3,5 тысячи рублей, а в Балашихе, Мытищах, Истре и Подольске — от 1,8 до трех тысяч.

В сетевых точках быстрого питания Московской области ужин в среднем стоит от 900 до 1,5 тысячи рублей.

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