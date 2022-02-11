Свидание на День всех влюбленных стало дороже на 15%

Свидание на День святого Валентина в этом году обойдется на 15% дороже, чем в прошлом. Средняя стоимость составит порядка 6500 рублей, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Тинькофф».

Аналитики изучили траты клиентов Тинькофф банка в День святого Валентина за последние три года и изучили, как менялась стоимость «набора для свидания» в городах-миллионниках. В него вошли поездка туда-обратно на такси, ужин на двоих в ресторане или кафе, два билета в кино и цветы.

В 2021 году на романтический вечер в среднем тратили по 5699 рублей. В 2022 году эта стоимость вырастет еще на 15%, до 6528 рублей. Если брать по городам, то особенно придется раскошелиться влюбленным в Москве, где на свидание 14 февраля придется потратить 9332 рубля. В Санкт-Петербурге стоимость составит 7054 рубля, в Ростове-на-Дону — 7029 рублей. В Уфе тоже недешево — 6899 рублей. А в Красноярске — 6757 рублей.

Отмечается, что с 2019 года средняя стоимость свидания в День всех влюбленных выросла на 33%.

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